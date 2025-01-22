Beşiktaş taraftarı, takımı yalnız bırakmadı
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi, siyah-beyazlılar, 4-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş'ın aldığı kritik üç puanın en büyük pay sahiplerinden biri de siyah-beyazlı taraftarlar oldu.

Uzun bir aranın ardından ilk kez tribünleri dolduran ve maç boyunca takıma büyük destek olan futbolseverler, Dolmabahçe ruhunu yansıttı.

SOLSKJAER, ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Solskjaer, takımla birlikte çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Norveçli teknik adam, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarları kırmayarak, maç sonu üçlüsünü çektirdi.

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Emre Çalışkan
Editor