Beşiktaş taraftarı, takımı yalnız bırakmadı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi, siyah-beyazlılar, 4-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş'ın aldığı kritik üç puanın en büyük pay sahiplerinden biri de siyah-beyazlı taraftarlar oldu.

Uzun bir aranın ardından ilk kez tribünleri dolduran ve maç boyunca takıma büyük destek olan futbolseverler, Dolmabahçe ruhunu yansıttı.

SOLSKJAER, ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Solskjaer, takımla birlikte çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Norveçli teknik adam, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarları kırmayarak, maç sonu üçlüsünü çektirdi.