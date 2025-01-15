Beşiktaş taraftarına müjde! Twente maçına alınacaklar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

30 Ocak 2025 tarihinde De Grolsch Veste'de oynanacak müsabaka öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Kulübü, Twente maçındaki seyirci yasağı kararının kalktığını ve siyah-beyazlı taraftarların stadyuma gelebileceğini duyurdu.

"TARAFTARLARIMIZIN STADYUMA ALINMASINA KARAR VERMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzden Açıklama



Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.



Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.



Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.



Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

NELER OLMUŞTU?

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirlemişti.

Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uygulamıştı.