Haber Merkezi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Dolmabahçe'de İsveç ekibi Malmö ile mücadele ediyor.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetiyor.
Müsabaka öncesinde ise Beşiktaş taraftarı, İsrail'i protesto etti.
'KAHROLSUN İSRAİL TEZAHÜRATI'
Tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalmadı.
Beşiktaşlılar stadyumda, 'Kahrolsun İsrail' tezahüratlarında bulundu.
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI TARAFSIZ SAHADA
UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız bir sahaya alınmıştı.
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