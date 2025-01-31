Beşiktaş, Twente'ye yenildi

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı.

Joseph Oosting’in çalıştırdığı Hollanda ekibi Twente ile Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş, Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı müsabakada De Grolsch Veste’de karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ, RAKİBİNE YENİLDİ

Karşılıklı pozisyonlara geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

37. dakikada sarı kart gören Immobile gelecek maçta cezalı duruma düştü. İtalyan golcü ikinci yarının başında oyuna devam edemedi ve yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

76. dakikada Twente, Daan Rots'un golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Bu sonuçla ilk 24'ün dışında kalan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

PLAY-OFF MAÇLARI 13-20 ŞUBAT'TA OYNANACAK

Diğer iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği son 16 play-off turunda ise kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.