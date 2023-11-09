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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel 11'leri

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel 11'leri Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir kez daha sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar sahasında Bodo/Glimt'i ağırlarken, sarı-lacivertliler deplasmanda Ludogorets ile karşılaşacak.