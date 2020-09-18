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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

    Beşiktaş,Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu...
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 09:55
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    UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin, muhtemel rakipleri belli oldu.

    Turnuvanın play-off eşleşmeleri ise 18 Eylül 2020 (Bugün) saat 15.00'te Nyon'da çekilecek kura sonrası belli olacak.

    Beşiktaş ve Galatasaray ın UEFA daki muhtemel rakipleri #1

    Beşiktaş'ın Rio Ave'yi mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

    CSKA-Sofia (Bulgaristan) / B36 (Faroe)

    AC Milan (İtalya) / Bodo Glimt (Norveç)

    Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Motherwell (İskoçya)

    Beşiktaş ve Galatasaray ın UEFA daki muhtemel rakipleri #2

    Galatasaray'ın Hajduk Split'i mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

    Rostov (Rusya) / Maccabi Haifa (İsrail)

    Willem II (Hollanda) / Rangers (İskoçya)

    Fehervar (Macaristan) / Reims (Fransa)

    FCSB (Romanya) / Slovan Liberec (Çekya)

    Beşiktaş ve Galatasaray ın UEFA daki muhtemel rakipleri #3

    Alanyaspor'un Rosenborg'u mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

    Sporting CP (Portekiz) / Aberdeen (İskoçya)

    Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda)

    Kopenhag (Danimarka) / Piast Gliwice (Polonya)

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