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Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 09:55
- Güncelleme : 18.09.2020 - 09:55
UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin, muhtemel rakipleri belli oldu.
Turnuvanın play-off eşleşmeleri ise 18 Eylül 2020 (Bugün) saat 15.00'te Nyon'da çekilecek kura sonrası belli olacak.
Beşiktaş'ın Rio Ave'yi mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:
CSKA-Sofia (Bulgaristan) / B36 (Faroe)
AC Milan (İtalya) / Bodo Glimt (Norveç)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Motherwell (İskoçya)
Galatasaray'ın Hajduk Split'i mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:
Rostov (Rusya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Willem II (Hollanda) / Rangers (İskoçya)
Fehervar (Macaristan) / Reims (Fransa)
FCSB (Romanya) / Slovan Liberec (Çekya)
Alanyaspor'un Rosenborg'u mağlup etmesi ve play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:
Sporting CP (Portekiz) / Aberdeen (İskoçya)
Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda)
Kopenhag (Danimarka) / Piast Gliwice (Polonya)