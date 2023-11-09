Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! İlk 11'den çıkarıldı
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Beşiktaş'ın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile sahasında oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesinde Vincent Aboubakar şoku yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı.

Arka adalesinde ağrı hissetti

Beşiktaş'ta ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.

Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.