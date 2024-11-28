Beşiktaş'a kötü haber! Gabriel Paulista maça devam edemedi

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi.
Bu müsabakanın ilk yarısında ise Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
PAULISTA, OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.
Tecrübeli futbolcu, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
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