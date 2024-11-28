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Avrupa Ligi



Beşiktaş'a kötü haber! Gabriel Paulista maça devam edemedi

Beşiktaş'a kötü haber! Gabriel Paulista maça devam edemedi Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Maccabi Tel Aviv ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi. Paulista'nın yerine ise oyuna Emirhan Topçu dahil oldu.