Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne gitme şansı

Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Avrupa Ligi'ne gitme şansı ise az da olsa devam ediyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbona'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve puansız son sırada kaldı. Temsilcimiz, kalan 2 maçta Avrupa Ligi bileti için mucizeleri kovalayacak.

Gruptaki diğer maçta ise Ajax, Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi Bu sonuçların ardından Sporting, 12 puanlı Ajax'ın ardından averajla 2. sıraya yerleşti. Dortmund ise aynı puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA İHTİMALİ

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 4. maçında ise Portekiz ekibine 4-0 kaybetti ve 4'te 0 yaptı. Puansız son sırada kalan Beşiktaş, 24 Kasım'da Ajax'ı konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AJAX’I 2 FARKLI MAĞLUP ETMEMİZ LAZIM

Ajax’a mağlup olan Dortmund’un 6 puanı var. Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, ki son sınavı Dortmund’la deplasmanda, işi ikili averaja götürme fırsatı bulacak.

Bu durumda Dortmund’un haftaya Sporting’e yenilmesi, siyah-beyazlıların da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.