Beşiktaş’ın Avrupa’da 300. golünü Onur Bulut attı Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Onur Bulut, Tirana karşısında kaydettiği gol ile siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 300. golünü kaydetti.

Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Onur Bulut'un golüyle öne geçen Beşiktaş, 42'de Muleka ile farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 90+3. dakikada Semih Kılıçsoy söyledi. Tirana'nın tek golünü ise 83. dakikada Kaina kaydetti.

Onur Bulut, Beşiktaş tarihine geçti

Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.