Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (perşembe) Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahaında Rio Ave'yi konuk edecek.

84 GALİBİYET, 93 YENİLGİ

Avrupa kupalarındaki 224. maçına çıkacak olan siyah-beyazılar, geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu.

93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin Rio Ave maçı için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens ve Cyle Larin takımları adına dörder gol atarken, Adem Ljajic, Enzo Roco ikişer, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Umut Nayir ile Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.