Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu

Haber Merkezi

Beşiktaş aldığı üst üste kötü sonuçlara derbi maçıyla son verdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken gözler Avrupa Ligi maçına çevrildi.

Beşiktaş son olarak Maccabi Tel Aviv mücadelesini kaybederken Avrupa Ligi’ni ilk 24 takım arasında tamamlamak istiyor.

Beşiktaş, Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarını kaybederken Lyon ve Malmö maçlarından galibiyetle döndü. Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde altıncı haftada Bodo/Glimt deplasmanına çıkıyor. Mücadele 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

KAMP KADROSU DUYURULDU

Öte yandan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar, kritik mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda önemli eksikler yer alıyor.

PAULISTA, IMMOBILE VE RASHICA YOK

Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile, sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almazken, Arthur Masuaku ise kart cezalısı olduğu için Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Ayrıca, ailevi sebeplerden dolayı teknik ekipten izin alan Milot Rashica da kadroya dahil edilmedi.