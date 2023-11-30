Haberler



Avrupa Ligi



Beşiktaş'ın grubunda tur atlayan ikinci takım Bodo/Glimt oldu

Beşiktaş'ın grubunda tur atlayan ikinci takım Bodo/Glimt oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Bodo/Glimt, konuk ettiği Lugano'yu 5-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.