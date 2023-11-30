Beşiktaş'ın grubunda tur atlayan ikinci takım Bodo/Glimt oldu

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Club Brugge takımına 5-0 mağlup oldu.
Maç öncesi gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş, 1 puanda kalırken gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge ise 13 puana yükseldi.
Bodo/Glimt turladı
Grubun diğer maçında Norveç'ten Bodo/Glimt ile İsviçre'den Lugano kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılan Bodo/Glimt puanını 10'a yükselterek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
Lugano ise 4 puanda kaldı.
Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. ve 78'te Amahl Pellegrino, 52'de Sondre Fet, 65'te Patrick Berg ve 88'de Oscar Kapskarmo attı.
İsviçre ekibinin sayılarını ise 69'da Zan Celar ve 86'da Boris Babic kaydetti.
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