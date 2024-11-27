Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kamp kadrosu duyuruldu

Haber Merkezi
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45'te karşılaşacak.
UEFA'nın aldığı karar nedeniyle bu kritik maç Macaristan'da oynanacak.
Nagyerderi Stadyumu'nda yapılacak müsabaka öncesinde ise Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen Necip Uysal kafilede yer almıyor.
KAMP KADROSU
Detaylar geliyor...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış