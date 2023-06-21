Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım
AA

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Tiran (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılan kura çekimine göre ilk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden Tiran ve Dinamo Batum takımlarının mevcut bilgileri;

Dinamo Batum, geçen sezonu 2. sırada tamamladı

takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.

Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum,lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.

Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım

Tiran, geride kalan sezonda 2. oldu

Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.

Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.

Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini tanıyalım