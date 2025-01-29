Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu

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Beşiktaş, Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır." ifadeleri kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ndour dışında Genoa'ya transfer olması beklenen Jean Onana ile birlikte sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama: