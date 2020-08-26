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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 09:20
Süper Lig'i 3. sırada bitirmesine rağmen Trabzonspor'un aldığı men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Beşiktaş, dün akşam Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
Temsilcimizin seribaşı olduğu 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipler belli oldu.
Rijeka / Hırvatistan
Charleroi / Belçika
Desna / Ukrayna
SonderjyskE / Danimarka
Anorthosis / Kıbrıs R.K.
St. Gallen / İsviçre
Vojvodina / Sırbistan
TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak. Ayrıca karşılaşmalara yüksek olasılıkla seyirci alınmayacak.