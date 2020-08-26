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    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 09:20
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    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Süper Lig'i 3. sırada bitirmesine rağmen Trabzonspor'un aldığı men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Beşiktaş, dün akşam Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi.

    Rakibine 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    MUHTEMEL RAKİPLER

    Temsilcimizin seribaşı olduğu 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipler belli oldu.

    Rijeka / Hırvatistan
    Charleroi / Belçika
    Desna / Ukrayna
    SonderjyskE / Danimarka
    Anorthosis / Kıbrıs R.K.
    St. Gallen / İsviçre
    Vojvodina / Sırbistan

    TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK

    Öte yandan UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki maçlar tek maç üzerinden oynanacak, yani rövanşları olmayacak. Ayrıca karşılaşmalara yüksek olasılıkla seyirci alınmayacak.

    Beşiktaş ın UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri #1

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