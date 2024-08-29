Beşiktaşlı futbolcular, Necip Uysal'ı unutmadı
İHA

Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 7. dakikasında Ciro Immobile'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

NECİP'İN FORMASIYLA SEVİNDİLER

Beşiktaşlı oyuncular, erken gelen golün ardından geçtiğimiz günlerde geçirdiği sebebiyle kadroda olmayan Necip Uysal'ın formasını tribünlere açarak tecrübeli oyuncuya jest yaptı.

AMELİYAT OLMUŞTU

Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)