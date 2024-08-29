Beşiktaşlı futbolcular, Necip Uysal'ı unutmadı

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 7. dakikasında Ciro Immobile'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
NECİP'İN FORMASIYLA SEVİNDİLER
Beşiktaşlı oyuncular, erken gelen golün ardından geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda olmayan Necip Uysal'ın formasını tribünlere açarak tecrübeli oyuncuya jest yaptı.
AMELİYAT OLMUŞTU
Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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