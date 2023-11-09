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Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Eric Bailly oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Eric Bailly oyuna devam edemedi Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Eric Bailly, Bodo/Glimt maçının ilk yarısında yaşadığı baş dönmesi sebebiyle oyuna devam edemedi. Bailly yerine oyuna Daniel Amartey girdi.