Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi taraftara uyarı! 'Bunu asla yapmayın!'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş, taraftarına uyarıda bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

UEFA, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız müsabakada meydana gelen tribün olayları nedeniyle kulübümüze deplasmandaki Avrupa kupası maçlarımız için taraftarlarımıza bilet satışına yasak getiren bir ceza vermişti. Söz konusu ceza daha sonra girişimlerimiz neticesinde 8 Ağustos 2025 tarihine kadar denetimli serbestliğe çevrilmişti.

"SON DÜDÜĞE KADAR SADECE TAKIMIMIZ DESTEKLEYİN"

Ajax ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır.



Kulübümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki deplasman maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına tribünde meşale yakılmamasını ve sahaya herhangi bir yabancı madde atılmaması hususlarını önemle hatırlatırız.



Taraftarlarımızdan maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sadece takımımızı desteklemelerini rica ederiz.