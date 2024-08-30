UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.
BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE
İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TAN KOLPAÇİNO PAYLAŞIMI
Bu müsabakanın ardından ise temsilcimiz, İsviçre ekibi hakkında olay bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar, "Sanırım bu yeterliydi, uzun süre görüşmeyelim" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi yayınladı.
Beşiktaş, Kolpaçino filminden bir sahne yayınlayarak Lugano'ya göndermede bulundu.
TORTI'NİN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE
Öte yandan bu maç sonrasında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'nin eski görüntüleri yeniden gündem oldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 5-1'lik zafer sonrasında Torti'nin ağladığı anları sosyal medyada paylaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış