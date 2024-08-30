Beşiktaş'tan Lugano maçı sonrası Kolpaçino paylaşımı Beşiktaş Kulübü, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığı maçın ardından İsviçre ekibine Kolpaçino filminden bir gönderme yaptı.

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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KOLPAÇİNO PAYLAŞIMI

Bu müsabakanın ardından ise temsilcimiz, İsviçre ekibi hakkında olay bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, "Sanırım bu yeterliydi, uzun süre görüşmeyelim" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi yayınladı.

Beşiktaş, Kolpaçino filminden bir sahne yayınlayarak Lugano'ya göndermede bulundu.

TORTI'NİN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Öte yandan bu maç sonrasında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'nin eski görüntüleri yeniden gündem oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 5-1'lik zafer sonrasında Torti'nin ağladığı anları sosyal medyada paylaştı.