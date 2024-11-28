Beşiktaş'tan maç öncesi Maccabi Tel Aviv'e tepki

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, Macaristan’In Debrecen şehrindeki Nagverdei Stadı’nda karşılaştı.

Seyircisiz oynanan maç öncesi siyah-beyazlı yönetimden önemli bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLER İLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.