Beşiktaş'tan maç öncesi Maccabi Tel Aviv'e tepki

AA & Ensonhaber
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, Macaristan’In Debrecen şehrindeki Nagverdei Stadı’nda karşılaştı.
Seyircisiz oynanan maç öncesi siyah-beyazlı yönetimden önemli bir hamle geldi.
BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLER İLE BİR ARAYA GELMEDİ
Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.
UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.
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