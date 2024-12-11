Bodo/Glimt, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını yaptı

DHA
UEFA Avrupa Ligi'nin 6’ncı haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Norveç ekibi Bodo/Glimt, maç öncesi son antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde, maçın oynanacağı Aspmyra Stadyumu’ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.
TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Isınma hareketiyle başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ, BODO/GLIMT'E KONUK OLACAK
Bodo/Glimt’in Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşma yarın Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak.
TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Filip Glova düdük çalacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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