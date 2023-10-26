Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e yenildi Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam etti.

D Grubu'nda Kjetil Knutsen yönetimindeki Norveç takımı Bodo/Glimt ile Burak Yılmaz’ın ekibi temsilcimiz Beşiktaş, Sırp hakem Nenad Minakovic’in düdük çaldığı maçta Aspmyra Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bodo/Glimt maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bodo, ilk yarıyı önde bitirdi

Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip adına 28. dakikada Gronbaek açtı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Farkı açtılar

58. dakikada Moumbagna, Bodo/Glimt adına farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Saltnes ev sahibinin 3. golünü kaydetti. Moe'nin 90+1'de kendi kalesine attığı gol ise skoru belirledi.

Beşiktaş 1 puanda kaldı

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım 1 puanda kaldı. Bodo/Glimt ise 4 puana yükseldi.

İki takım gruptaki bir sonraki maçında 9 Kasım'da Beşiktaş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Canlı Skor

Maç sonucu: Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş

90' Beşiktaş Cenk Tosun ile şansını denedi ancak Cenk'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

90' Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında kalecisiyle anlaşamayan Brede Mathias Moe topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi.

90’ Goool… Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş (Moe) (K)

87' Sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi Albert Groenbaek şutu çekti savunmadan Saltness'in önüne düştü. Saltness düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

87’ Gol… Bodo/Glimt 3-0 Beşiktaş (Saltnes)

87' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Rebic'in ortası doğrudan auta gitti.

86' Bodo/Glimt'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Faris Moumbagna giren oyuncu Isak Helstad Amundsen.

85' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Aboubakar giren oyuncu Semih Kılıçsoy.

81' Beşiktaş yine gole yaklaştı. Cenk'in indirdiği topta ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Rebic'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

79' Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

75' Bodo/Glimt'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Sondre Brunstad Fet giren oyuncu Ulrik Saltnes.

73' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ghezzal giren oyuncu Rebic.

72' Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan kesilen ortada Aboubakar kafayı vurdu ancak kaleci topu çıkarmayı başardı.

70' Bodo/Glimt yine gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen Sondre Brunstad Fet pasında Amahl Pellegrino'yu buldu Pellegrino topu üstten auta yolladı.

69' Bodo/Glimt gole yaklaştı. Sol kanatta Amahl Pellegrino'nun çevirdiği topta Faris Moumbagna şutu çekti ancak top yandan auta çıktı.

68' Onur Bulut uzaklardan şansını denedi ancak yavaş giden topu kaleci Nikita Haikin kontrol etti.

67' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

65' Gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

64' Sağ kanattan bir anda kontra atağa çıkan Zugelj 40 metre topu sürdü ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

62' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Rashica ve Onana giren oyuncular Muleka ve Cenk.

58' Ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

58’ Gol… Bodo/Glimt 2-0 Beşiktaş (Moumbagna)

57' Ghezzal uzaklardan şansını denedi ancak top az farkla auta çıktı.

56' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak savunma araya girdi ve topu kornere yolladı.

55' Patrick Berg, Gedson'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53' Bodo/Glimt sol kanattan Amahl Pellegrino'yla etkili geldi Pellegrino'nun vuruşunda Mert topu çelmeyi başardı.

52' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Gedson'un pası doğrudan auta çıktı.

48' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi Amahl Pellegrino'nun pasında Albert Groenbaek'in vuruşu yandan auta çıktı.

46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Chamberlain giren oyuncu Gedson.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Bodo/Glimt 1-0 Beşiktaş

43' Bodo/Glimt sol kanattan etkili geldi ancak Patrick Berg'in vuruşunda top önce Masuaku'ya sonra Berg'e çarpıp auta çıktı.

37' Beşiktaş gole yaklaştı sağ kanattan Rashica'nın ortasına vuran Aboubakar'ın şutu az farkla auta çıktı.

32' Bodo/Glimt sol kanattan gelmek istedi ancak yardımcı hakem Amahl Pellegrino için bayrağını kaldırdı.

30' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak yardımcı hakem Aboubakar için bayrağını kaldırdı.

29' Top ağlarda Albert Groenbaek durumu 1-0'a getirdi. sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kaldı ve Albert Groenbaek topu ağlara yolladı.

29’ Gol… Bodo/Glimt 1-0 Beşiktaş (Gronbaek)

28' Beşiktaş sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Jean Onana'nın pası doğrudan auta çıktı.

25' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanatta Masuaku'nun ortasına Aboubakar kafayı vurdu ancak kaleci Nikita Haikin son anda topu çıkarmayı başardı.

24' Beşiktaş sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Ghezzal topu kontrol edemedi.

19' Beşiktaş kontra atağa çıktı ancak Onur'un pasında top Aboubakar'a gelmeden önce savunma topu kornere yolladı.

18' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Masuaku'nun ortasında Aboubakar topla buluşamadı.

17' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Chamberlainin pasına hareketlenen Rashica için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

14' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Nikita Haikin topu zorlukla çelmeyi başardı.

10' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Onur'un ortasında savunma topu kaleci Nikita Haikin'e aktardı.

8' Alex Oxlade-Chamberlain uzaklardan kaleyi yokladı ancak vuruşunda top kalecide kaldı.

5' Bodo/Glimt çok etkili geldi. Ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Albert Groenbaek şutu çekti ancak top yandan auta çıktı.

3' Beşiktaş yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Onur'un pası Ghezzal ile buluşmadı savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş sağ kanattan Onur ile geldi ancak ortasında Chamberlain topa vuramadı.

1' Maç başladı.