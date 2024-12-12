Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.
Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
İLK 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih
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