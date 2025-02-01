Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışladı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, Gazze'ye destek oldu.
Norveç takımı, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçından elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını duyurdu.
"YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ"
Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız.
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