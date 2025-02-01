Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışladı

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UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, Gazze'ye destek oldu.

Norveç takımı, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçından elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını duyurdu.

"YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLACAĞIZ"

Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: