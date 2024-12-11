AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, oyuncu kalitesi olarak siyah-beyazlı ekip karşısında takım oyunlarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

"MAÇ İÇİN HAZIRIZ"

Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, şu şekilde konuştu:

Evimizde oynayacağımız maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu sezon ligde şampiyon olduk. Elimizden geldiğince maça hazır olmaya çalıştık ve yarınki maç için hazırız. İki takım için de Avrupa çok önemli. Geçen seneki Beşiktaş ile Bodo/Glimt arasında birçok benzerlik var. Beşiktaş'ın son derece iyi bireysel futbolcuları var ve takım oyunu oynuyorlar. Bizim takımımızın yarın Beşiktaş'ı yenebilmesi için iyi bir seviyede oynaması lazım. Bireysel olarak bizim oyuncularımız Beşiktaş'tan biraz zayıf ama takım oyunu oynarsak yarınki maçı iyi oynayacağımızı ve başarının geleceğini düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ GİBİ TAKIMLAR BÜYÜK VE ETKİLEYİCİ EKİPLER"

Beşiktaş'ın son zamanlarda yaşadığı idari durumun kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Knutsen, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş gibi takımlar büyük ve etkileyici ekipler. Onlara karşı oynarken farklı oynamaya çalışıyoruz. Manchester United ile oynadık. Onların da yeni bir teknik direktörü vardı. Bizim için Bodo/Glimt'in oynadığı bir futbol mantalitesi var. Bunu her defasında sahaya yansıtıp aynı açlık, tempo ve uyumla oynadığımız sürece devam edeceğimizi düşünüyoruz.

"SVENSSON ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgili de konuşan Knutsen, şu değerlendirmede bulundu:

Svensson çok iyi bir insan. Büyük bir yıldız olmamasına rağmen çok iyi çalışıyor. Hem Norveç ve hem kendi takımı için örnek bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Daha iyi olmak için daha çok çalışması gerektiğini biliyor. Birçok yeni oyuncu örnek bir oyuncu olacaktır. Türk futbolu Svensson gibi futbolcuları alırsa futbol kalitesinin artacağına yüzde 100 eminim.

"BEN ŞU AN BODO/GLIMT İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Knutsen, Brann takımının teknik direktörlüğü için adının geçtiği yönündeki bir soruya şöyle cevap verdi:

Ben şu an Bodo/Glimt için çalışıyorum ve 2025 için programımızı sürdürüyoruz. Şu anki düşüncemiz yarınki karşılaşma.

"İYİ ÇALIŞTIK"

Basın toplantısında konuşan takımın savunma oyuncusu Jostein Gundersen ise şunları söyledi: