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Avrupa Ligi



Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da

Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da Karabağ, ilk maçını 4-2 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-of turu maçının rövanşında sahasında Braga'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16 takım arasına yazdırdı ve bir ilki gerçekleştirdi.