Brann, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

- Brann, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenmana sakat oyuncular katılamazken, taktik çalışmalar basına kapalı yapıldı.
- Maç yarın 23.00'te Brann Stadı'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Norveç temsilcisi Brann, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Freyr Alexandersson yönetiminde Nymark Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.
İdmana, sakatlıkları bulunan Jonas Torsvik, Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Eggert Aron Gudmundsson, Niklas Wassberg ve Saevar Atli Magnusson katılmadı.
İDMANDAN NOTLAR
Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon idmanı yapan futbolcular, top kapma çalışması ve hücum organizasyonları gerçekleştirdi.
MAÇON TAKTİĞİ ÇALIŞILDI
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE, BRANN DEPLASMANINDA
Brann-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te, Brann Stadı'nda oynanacak.