Brian Priske: 3-4 gol atabilirdik UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray karşısında 3-2'lik yenilgi alan Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, "Onlara saygı duyuyoruz, şu an bir kez daha bu maçı izlesek bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Fırsatlar bulduk, 3-4 gol atabilirdik" dedi.

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İHA

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag, deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyundan memnunum"

Priske şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçtı. Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık, goller attık. Daha fazla da gol atabilirdik. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın özgüveni için iyi bir maç oldu. Bu performans sonrası mağlubiyet almamız üzücü oldu ama oyundan memnunum”

“3-4 gol atabilirdik”

Genç bir takım olmalarının kendilerine dezavantaj sağlayıp sağlamadığı yönünde gelen bir soruya tecrübeli teknik adam şu cevabı verdi:

“Bu da stratejimizin bir parçası. Gençler hem ligde hem Avrupa’da mücadele ettiler. Onlar da tecrübe edindiler, iyi bir takıma karşı oynadık. Galatasaray kulüp olarak da iyi bir takım. Onlara saygı duyuyoruz, şu an bir kez daha bu maçı izlesek bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Fırsatlar bulduk, 3-4 gol atabilirdik”

Priske, rövanş mücadelesinde 3 oyuncularının cezalı duruma düştüğünü ve hakemin gösterdiği sarı kartların ise ağır olduğunu sözlerine ekledi.

“Oyuncularım bugün iyilerdi”

Futbolcularının performansından memnun olduğunu belirten Danimarkalı teknik adam, “Gerçekten iyilerdi bugün. Hem defansta hem ofansta iyi oynadılar. Birçok açıdan iyi bir karşılaşmaydı. Ekstra motivasyon sağladılar. Bunu doğru kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Atmosfer iyiydi”

46 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarından da bahsederek, “Taraftar yapması gerekeni yaptı. Biz şansımızı zorlamaya devam ettik. İyi de ses çıkardılar. Atmosfer iyiydi. İki taraf da keyif almıştır umarım. İki taraf da istekli oyun sergiledi. Umarım herkes için iyi bir maç olmuştur” cümlelerine yer verdi.

“Bir deplasman maçına göre iyi oyun sergiledik”

Müsabakanın anahtar anları olduğunu dile getiren Priske, bunları iyi değerlendiremediklerini aktardı. Brian Priske, “Yapamadığımız için de cezalandırıldık. Her Avrupa maçında olduğu gibi bu maçta da bunları yaşadık. Bir deplasman maçına göre iyi oyun sergiledik” diye konuştu.

“Galatasaray hala favori”

Sparta Prag Teknik Direktörü Priske, Galatasaray'ın hala turun favorisi olduğuna dikkat çekerek, “Ben daha çok kendi takımıma odaklıyım. Nasıl bu maçı alabiliriz ona odaklanacağız. Ne yapabileceğimizi gösterdik, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedeceğimiz bir şey yok. Zaten 1 gol eksik başlayacağız. Bunu nasıl başarabiliriz bir sonraki maçta, ona odaklanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)