Brian Priske: Türkiye’de bir takıma karşı mücadele etmek güzel hissettiriyor Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, yarın Galatasaray’a karşı zor bir maç oynayacaklarını ve Türkiye'de bir takıma karşı mücadele etmenin güzel hissettirdiğini söyledi.

İHA

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag, yarın saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu.

"İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum"

Ligde 55 günlük bir aranın ardından ilk resmi maçlarına 4 gün önce çıktıklarının ve bu durumun kendilerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Priske, şu yanıtı verdi:

Bir gerçek var ki Çekya Ligi böyle. Bir ara verildi ama mutluyum ki 1 maç da olsa ligde oynadık. Takımdan memnunum. Atmosferi zaten biliyoruz. Onlar da motive, buna hazırlar. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.

"Bizler için zor maç olacak"

Galatasaray karşısında zor bir sınavdan geçeceklerini belirten Danimarkalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Kolay bir maç olmayacak. Kalitesi iyi bir takım. Çek liginde alışık olmadığımız bir karşılaşma olacak. Şampiyonlar Ligi’nden gelmiş bir takım. Ligde de başarılı, zirvede Fenerbahçe ile mücadele ediyorlar. İyi durumdalar. Bizler için zor maç olacak ama ona göre hazırlandık.

"Maksimum 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerek"

46 yaşındaki teknik direktör, Avrupa’da oynadıkları karşılaşmaların farklı bir kalitede olduğuna da değinerek, şu sözleri sarf etti:

Maalesef bir gerçek ki Çek Ligi gibi değil. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Maksimum 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerek. Böyle bir maçı kazandığımızda takımın özgüveni de artacaktır.

"En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır"

"Evdeki oynadığımız maçlarda daha rahat oluyoruz ama deplasman daha zor" diyen Brian Priske, şöyle devam etti:

İyi bir takımla karşılaşacağımız için hem fiziksel hem mental olarak iyi konsantre olmamız lazım. Hem sahada hem kulübede kaliteli oyuncuları var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır. Herkesin maksimum performansını vereceğine inanıyorum.

"Türkiye’de bir takıma karşı mücadele etmek güzel hissettiriyor"

Daha önce Belçika ekibi Royal Antwerp’in teknik direktörlüğünü yaparken 2021 yılında Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da mücadele ettiğini ve genel olarak Türkiye’de oynamanın zor olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şu değerlendirmede bulundu:

Hepsi iyi takımlar. Kaliteli bir lig. İyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Yarın da sahaya çıktığınızda atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu hissedeceksiniz. Türkiye’de bir takıma karşı mücadele etmek güzel hissettiriyor.

Priske, ayrıca Galatasaray’ın yıldız isimleri için özel olarak bir hazırlık yapmadıklarını da sözlerine ekledi.

"Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurması önemli"

Yarın oyuncularının aralarındaki iletişimin iyi olması gerektiğinden bahseden Brian Priske, şu açıklamayı yaptı:

Önemli olan sadece sakin kalmak değil. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurması ve birbirlerini sakin hale getirmeleri önemli.

Futbolcularının kendilerini göstermeleri için Galatasaray müsabakasının iyi bir fırsat olduğuna değinen Danimarkalı teknik direktör, turu geçme şanslarını ise yüzde 50 olarak gördüğünü söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)