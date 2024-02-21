Brian Priske: Galatasaray maçını dört gözle bekliyoruz UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek Çekya ekibi Sparta Prag'ın teknik direktörü Brian Priske, karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan tur mücadelesi öncesinde Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, çarpıcı ifadelere imza attı.

"Onlara evimizde daha kaliteli oynadığımızı göstermeliyiz"

Karşılaşmanın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Priske, Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu dile getirerek, şunları dedi:

Galatasaray, bireysel yetenekli futbolculara sahip iyi bir takım. Geçen hafta bunu gördük. Maçın kritik anlarında bireysel yetenekleriyle bizi cezalandırdılar. Bir gol avantajıyla geldiklerini biliyoruz. Onlara evimizde daha kaliteli oynadığımızı göstermeliyiz.

"Üç yeni oyuncu oynayacak ve oynamayanların yerini dolduracak"

Futbolcuları Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic'in cezaları nedeniyle yarın maçta görev yapamayacağını hatırlatan Priske, şu şekilde konuştu:

Herkesin hazır olmasını isterim ama cezalı futbolculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Bu da futbolun bir parçası. O yüzden geniş bir kadromuz var. Kaliteli birçok oyuncumuz var. Üç yeni oyuncu oynayacak ve oynamayanların yerini dolduracak.

"Buradaki rövanşı dört gözle bekliyoruz"

Brian Priske, müsabakayı taraftarlarının önünde oynamanın avantaj olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımızdan çok beklentimiz var. Yarın onlara ihtiyacımız var. Evimizde başarılı bir takımız. Buradaki rövanşı dört gözle bekliyoruz.

Danimarkalı teknik adam, sakatlığı geçen futbolcularından Yaroslav Zeleny'nin de oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.