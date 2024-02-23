Brian Priske: Son zamanlardaki en iyi performansımızı gördük

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu.

"Son zamanlardaki en iyi performansımızı gördük"

Mücadeleyi değerlendiren Brian Priske şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta son zamanlardaki en iyi performansımızı gördük diyebilirim. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi performans verdi. Takım çok gelişmiş bir oyun oynadı. Taraftarımızın da desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık."