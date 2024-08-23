Bronckhorst: Beraberlikle dönmek bugün için fena değil Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile alınan 3-3'lük beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçında Lugano ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.

"EVE BERABERLİKLE DÖNMEK BUGÜN İÇİN FENA DEĞİL"

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak."

"GELECEK HAFTA DAHA FARKLI BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Başarılı teknik adam ayrıca şöyle dedi:

"Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız."

"RAKİBE 2 GOL HEDİYE ETTİK DİYEBİLİRİM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zor bir maç oldu. İlk golü attık, rakip 1-1 yaptı. 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim. Savunmayı daha iyi yapmamız gerekirdi. İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız. Bu zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay oynamamız gerektiğini söyledim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bu maçtan alacağımız pozitif şeyler var. Bu maçı analiz edip evimizdeki maça iyi başlamak istiyoruz."

"LUGANO, OYNADIKLARI HER TAKIMA ZORLUK ÇIKARDI"

Lugano'nun saygıyı hak eden bir takım olduğunu aktaran Hollandalı teknik adam, şunları kaydetti:

"Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı 1 gol farkla kaybettiler. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Deplasmanda 3 gol attık ama yediğimiz son 2 gol çok basit oldu. Evimizde durum farklı olacak. Haftaya lige kalma aşamasında taraftarlarımız da bize yardımcı olacaktır."

"GEDSON DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Maçta 2 gol atan Gedson Fernandes'e de değinen Van Bronckhorst, "Bu maça bakarak orta sahada 3 oyuncu bulundurmak istedim. Orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. Rakip orta sahada fazla oyuncu bulunduruyordu. Daha iyi olabilirdi. Gedson hücumda enerjik oynadı. Bu koşuları yapmasını hep istedim. 2 gol attı ama 3 gol de atabilirdi. Çalışkanlığımız iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

Zeminle ilgili de konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sentetik zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum, belki maliyet ve hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben çimi tercih ederim. Bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Skoru bu anlamda iyi buluyorum. Daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Evimizde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de sentetik zemin yok. Rakibin burada oynama kararına saygı duyuyorum." diye konuştu.