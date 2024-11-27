İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, yarın Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve oyunculardan Gabriel Paulista, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bronckhorst, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçımızda kazanmaya geldik. Uzun bir süre sonra tekrar kazanan kimliğimize bürünmemiz gerekiyor. Mağlup olduğumuz son maçtan sonra zor günler geçirdik, bu bizi üzüyor. Takımda bazı değişiklikler oldu. Bütün takım olarak odaklanmamız gereken şey, yarın gerekeni yapmaktır. Kolay olmayacak ama hepimiz için en iyi çözüm galibiyet olacaktır.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Göztepe mağlubiyetinin ardından moralinin düşük olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, şu şekilde konuştu:

O anda belki kendimi tam olarak ifade edemedim, ama burada olmak benim için doğru yer. Zor bir süreçten geçiyoruz. Standartlarımızı yüksek tutmalıyız ve bu galibiyetle moral bulabiliriz. Yarın kazanırsak, 9 puana ulaşacağız ve kalan maçlar bizim için daha da önemli hale gelecek.

"3 PUAN, İYİ MORAL OLACAKTIR"

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten van Bronckhorst, takım ve taraftar ilişkisinin çok önemli olduğunu vurguladı:

İyi oyun, taraftarlarımıza gurur verir. Kötü sonuçlar aldığımızda ise bizler de üzülen taraf oluruz. Yarın iyi bir oyun ve galibiyet, iyi bir periyodun başlangıcı olabilir. Biz buraya Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Üç puan, sadece Avrupa Ligi'ndeki sıralama için değil, aynı zamanda moral ve enerji kaynağı olacaktır.

"MACCABI ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Maccabi Tel-Aviv hakkında da yorum yapan teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Maccabi çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne neredeyse kalıyorlardı. Onların oyununu dikkatle izledik. Modern futbol oynayan, kaliteli bir rakip. Mevcut oyunları gerçek potansiyellerini yansıtmıyor. Yarınki maç bizim için zorlu olacak ama iyi analiz ettik, hazırız ve kazanmak için buradayız.

PAULISTA: "TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gabriel Paulista, takımda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Taraftarlarımıza gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim. Çok çalışıyorum ve kazanma hırsımı takım arkadaşlarıma da yansıtmaya çalışıyorum. Evet, çok gol yiyoruz ve defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyoruz. Ancak futbol bir takım oyunudur. Savunmayı hep birlikte yapıyoruz ve hatalarımızı birlikte düzelteceğiz. Duran toplardan yediğimiz goller de var, bu konuda da dikkatli olmalıyız.

Paulista, Göztepe mağlubiyetinin ardından iki gün boyunca takım olarak hatalarını değerlendirdiklerini belirterek, "Futbol hataya çok az yer bırakır. Bizim amacımız daha az hata yapmak ve çok daha fazla zafer kazanmak" şeklinde konuştu.