Büyük hata! Samet Akaydin geri pas verdi, Athletic Bilbao golü buldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, gole sebebiyet veren büyük bir hata yaptı.
SAMET'TEN BÜYÜK HATA
Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.
Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.
FENERBAHÇE ANONS YAPTI
Yaşanan bu gelişmenin ardından stadyumda "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" anonsu yapıldı.
Taraftarlar, bu anonsa da tepki gösterdi.
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)
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