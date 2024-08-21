Çağdaş Atan: Avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile oynanacak karşılaşma öncesinde "Burada avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini söyledi.

Çağdaş Atan, maçın oynanacağı Tallaght Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"RAKİBİN OLDUKÇA FAZLA MAÇINI İZLEDİK"

Başarılı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Rakibin oldukça fazla maçını izledik. Dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Tipik bir Ada takımı. Kenarlardan orta yapıp, bekleriyle hücum ediyorlar. 4-3-3 oynuyorlar. Bir-iki iyi oyuncuları var. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Topun ve oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyor, onların istediği seviyelere maçı çıkarmamalıyız. Başakşehir'in klasik pas oyununu oynamamız gerekiyor. Topu kaybettiğimiz yerdeki baskı ve ön alan baskıları çok önemli.

"KONSANTRASYONUMUZU AVRUPA'YA AYIRMIŞ DURUMDAYIZ"

Duran top savunmasının kendileri için önemli olacağının altını çizen Atan, şu değerlendirmede bulundu:

Duran toplarda organizasyonlar deneyen bir takım. Onlara da çalıştık. İstekliyiz, umutluyuz, adım adım planladığımız şekilde devam ediyoruz. Avrupa'da ve ligde planladığımız oyunları oynuyoruz. Çok iyi oynadığımız bölümler var, oyundan uzaklaştığımız bölümler var, maçlarımızı yoğun bir takvimde oynuyoruz. Rotasyonumuzu yeni transferlerle genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız.

"AVANTAJLI SKOR ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, şu şekilde konuştu:

Ba maalesef Alanya maçında arka adalesinde ufak bir sakatlık yaşadı, bu nedenle onu Türkiye'de bıraktık. Djalo ilk Avrupa maçımızdan bu yana yok. İki oyuncumuz eksik ama diğer oyuncularımız hazır ve sağlam. Yarın burada avantajlı skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"SEVİYE HER GEÇEN TUR YÜKSELİYOR"

Başakşehir'in Ganalı savunma oyuncusu Jerome Opoku da kendilerine güvendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: