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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu. Zorlu mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN BİZDİK"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galibiyeti kaçıran taraf bizdik" diyen Atan, Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün farklı bir şekilde oynadık. Çok uzun zamandır kullanmadığımız ama oyuncularımızın fedakar bir şekilde çok iyi uyguladığı farklı oyun formasyonu beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son dakikalarında art arda gelen goller için şanssız olduklarını ifade eden Çağdaş Atan, "Maç bize gelmişti. Bence bu bizim için bir kırılma noktası. Pozitif yanları alıp pazar gününe taşımak istiyoruz. Hayat bizim için yeniden başladı diyebiliriz."