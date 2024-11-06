Çağdaş Atan: Güzel ve sert bir maç olacak

AA & Ensonhaber

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Kopenhag'ı yenerek ligde ve Konferans Ligi'nde yaşadıkları düşüşe son vermek istediklerini söyledi.

Çağdaş Atan, Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Jerome Opoku ile katıldı.

"TOPARLANACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Takım olarak kötü bir dönemden geçtiklerini belirten Atan, şu ifadeleri kullandı:

Çok güçlü ve tempolu başladığımız, hedeflediğimiz lig formatına kaldığımız Avrupa’da devam ederken ligde de ciddi puan toplayıp tabelanın üst tarafında bulunduğumuz dönemden sonra hafif form düşüklüğü bekliyorduk ama sert ve uzun sürdü. Bunu düzeltmek için yoğun çaba harcıyoruz. Arada hak ederek kaybettiğimiz hem de hak ettiğimiz halde kazanamadığımız maçlar oldu. Celje maçı bizim için kırılma anı gibi oldu, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama toparlanacak gücümüz var. Bunun tecrübesini geçen sene 6-7 hafta yaşamıştık, o günlere tekrar geri dönmek istemiyoruz. Oyun anlamında bana göre iyi yapmaya devam ettiğimiz bölümler var ama skor anlamında bir türlü 1-0’ı yakalayamıyoruz. 0-0’ken ya da 0-1’i oynadığımız dönemlerde kırılgan olabiliyoruz. Bunun farkındayız, Konya maçından önce oynadığımız Eyüp maçında takım iyi reaksiyon verdi. Orası bize pozitif şeyler verdi ama Konya maçında bunun devamını getiremedik, bireysel hatalardan goller yedik, 3-2 mağlup olduk.

"RAPID WIEN İLE BİRLİKTE EŞLEŞTİĞİMİZ EN GÜÇLÜ TAKIM KOPENHAG"

"Avrupa için hayallerimiz devam ediyor. Şu anki hedefimiz en azından play-off oynayacak puan barajını yakalayabilmek." sözlerini kullanan Atan, şöyle konuştu:

Rapid Wien ile birlikte eşleştiğimiz en güçlü takım Kopenhag. Liginde de istikrarlı ilerliyorlar. Bölüm bölüm agresif oynadıkları bölümler var ama rakibin oyununu kabul ettikleri bölümler de var. Topu talep eden, kendi kurallarını sahaya getirmeye çalışan bir takımız, yarında böyle olacak. Tabii ki içinde bulunduğumuz duruma göre bir formasyon değişikliğine gidebiliriz. Biraz daha dinamik, atletik bir takımla sahada olmayı düşünüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağımızı biliyoruz. Yarın bizim için çok önemli, ardından da Beşiktaş maçı var. İki maçtan iyi sonuçlarla çıkabilirsek milli arada ileriye daha sağlam bakabiliriz. Yarın güzel ve sert bir maç olacak.

"LİGDE İLK 4 BARAJINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Çağdaş Atan, değerlendirmede bulundu:

Milli takım arasına çalışma anlamında ihtiyacımız yok, milli takım arasına bu iki maçta alacağımız pozitif sonuçlarla girmek önemli. Aramıza yeni ve iyi oyuncular katıldı. Özellikle toplu oyunda problem yaşamıyoruz. Sadece kırılgan bir yapımız var, sertliğimiz eksik kolay gol yiyoruz, geçen sene en az gol yiyen 3. takımdık. Şu an o görüntüden uzağız. Fabrika ayarlarına geri dönmeliyiz. Bu yaz aramıza iyi oyuncular kattık ama sayısı düşük, sadece 4 oyuncu aramıza katıldı. Kış ve yaz döneminde belirlediğimiz bölgelere kaliteli oyuncular katarak güçlenerek devam etmek istiyoruz. Büyük bütçeler yok ama ekonomik ve güçlü bir takımımız var, bunu daha da güçlendirmek ve ligde ilk 4 barajında olmak istiyoruz.

"BU BÖLGENİN TAKIMLARI BİZE GÖRE FARKLI VE SERT"

Atan, Kopenhag'ın Türk takımlarıyla sahasında oynadığı 5 maçı da kazandığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgenin takımları bize göre farklı ve sert. Bu oyuna cevap verecek oyuncularla sahada olmalıyız. Türkiye ligindeki alışkanlıklarla devam edersek yanılgıya düşebiliriz. Oyunun bazı bölümlerini güçlü oynayabilen, fiziksel kapasitesi iyi olan bir takıma karşı oynayacağız. Biz de ona göre bir takımla cevap vereceğiz. Yarın oyuncularıma çok güveniyorum, içimde bir umut var. Belki de Türk takımlarının buradaki şanssızlığını kırabilecek sonuç ve oyun sergileyebiliriz. Öncelikli amacımız sonuç almak ama Başakşehir’in oyun gücünü sahaya yansıtabilmek sonuç kadar önemli. İkisini bir arada yapabilirsek buradan dünyanın en mutlu insanı olarak ayrılabilirim.

"KEMEN'İN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR"

Danimarka'ya getirilmeyen Kemen'in durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, şu açıklamada bulundu:

Kemen’in ufak bir sakatlığı var, arka adalesinde birinci derece yırtık gözüküyor, bu maç riske etmek istemedik, ekibimiz Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyor, ona cumartesi günü karar vereceğiz.

"GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Jerome Opoku ise, şu ifadeleri kullandı: