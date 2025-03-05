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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe de yarın saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor.

Bu turun rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH İYİ BİR SKOR ALACAĞIZ"

Çağlar, sözlerine şöyle başladı:

Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız.

"DAHA DA İYİ BİR SAVUNMA OLDUK"

Savunmada iyi olduklarını söyleyen Çağlar, şunları dedi:

Milan Skriniar'in gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor.

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden savunma oyuncusu, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Daha fazla oynamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'yi ve ülkemizi seviyoruz. Hocamız şans verdiği sürece, oynamaya hazırım.

"3 KUPAYA TALİBİZ"

Çağlar, 3 kupaya da talip olduklarını söyledi.