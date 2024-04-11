Çağlar Söyüncü'den taraftara özür paylaşımı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-2 kaybederek İstanbul'a dezavantajlı döndü.



Fenerbahçe'nin yıldız stoper Çağlar Söyüncü, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çağlar'dan 'özür' paylaşımı

Maçtaki hatalarından ötürü taraftardan özür dileyen Çağlar'ın paylaşımı şu şekilde;

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."