Can Uzun'dan jeneriklik gol: Frankfurt sahasında galip

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Eintracht Frankfurt,Ferencvaros'u konuk etti.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

CAN UZUN'DAN MÜTHİŞ GOL

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada milli futbolcu Can Uzun ve 59. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu sonucun ardından lig aşamasında 5. galibiyetini alan Frankfurt, 16 puanla 2. sıraya yerleşerek ilk 8'de bitirme ihtimalini güçlendirdi.

Lig aşamasında 4. kez mağlup olan Ferencvaros ise 9 puanda kaldı ve 22. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Frankfurt, Roma'ya konuk olacak. Ferencvaros ise AZ Alkmaar'ı konuk edecek.