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AA & Ensonhaber

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.

Bu maçın ardından ise İskoç takımı Celtic'in taraftar grubu, Galatasaray tribünlerinde Filistin pankartlarının yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

"TARAFTAR GRUBUNDAN GÜÇLÜ TABLO"

Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği maçta tribünlerde yer alan Filistin pankartlarının fotoğraflarına yer verilerek "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü tablo." denildi.

PANKARTLAR AÇILMIŞTI

Galatasaray'ın yaklaşık 45 bin taraftarının tribünden desteklediği AZ Alkmaar karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz", "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açmıştı.