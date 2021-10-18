Cengiz Ünder: Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak

Marsilya'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, "Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı baskı kurduk, sadece golü bulamadık. Kale önünde yaratıcı olabilseydik sonuç daha farklı olabilirdi." dedi.

Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Fransa'daki ilk günleri ve transfer tercihiyle ilgili konuşurken, Galatasaray ile de rakip oldukları UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarına değindi.

Ünder açıklamalarında, "Marsilya'ya çabucak alıştım. Her şey benim için iyi gidiyor, hızlı ilerleme kaydettim. Kısa sürede birçok şey başardım ve burada olduğum için gerçekten mutluyum.

Marsilya'ya gelmeden önce taraftarlarla ilgili arkadaşlarımdan ve internette yaptığım araştırmalardan çok şey duymuştum. Herkes bu kulübün harika taraftarları olduğunu biliyor ama ben de anladım. Saha içinde ve dışında kulüp ile taraftarlar arasında harika bir ilişki var. Beni en çok etkileyenlerden biri bu oldu. Hep böylesine harika taraftarları olan bir kulüpte oynamanın hayalini kurmuştum. Şimdi Avrupa'nın en iyi taraftarlarının önünde oynuyorum. Bu beni gururlandırıyor.





"BU TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Başkanla görüşmemden sonra Marsilya taraftarlarının internetteki görüntülerini izlemeye başladım. Gerçekten onların önünde oynamak için sabırsızlandım. Videolar beni çok etkiledi. Dediğim gibi bu taraftarların önünde oynadığım için gerçekten mutluyum, heyecanlı ve mutluyum.

Roma taraftarları da harikaydı ve farklıydı. Leicester'da taraftarlar önünde oynama şansım olmadı. Marsilya'daki taraftarların en iyisi olduğunu söyleyebilirim, büyük etkileri var. Sahaya girdiğinde atmosfere kapılıyorsun. Onlar bizim yanımızda oynuyor gibi hissediyoruz.





"SAMPAOLI BURAYI SEÇME NEDENLERİNDEN BİRİ"

Jorge Sampaoli de burayı seçmemin nedenlerinden biri. Teknik direktör benim için çok önemli bir faktör. Ondan çok şey öğreniyorum. Onun çalışma tarzı gerçekten farklı. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Farklı varyasyonlar deniyoruz. Genç bir takımımız var ve teknik direktörümüz sayesinde doğru yoldayız.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubumuz, Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Bu gruptan çıkabiliriz. İyi oynadık şu ana kadar, özellikle ilk maçta. Maçları kazanabilirdik.





"GALATASARAY MAÇINDA HARİKA OYNADIK"

Galatasaray maçında harika oynadık, özellikle 2. yarıda. Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı baskı kurduk, sadece golü bulamadık. Kale önünde yaratıcı olabilseydik sonuç daha farklı olabilirdi.





"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK"

Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak ancak bunu konuşma kiçin şu anda çok erken. Maçları birer birer ele alacağız. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.

Şu anda grupta 2 puanımız var, bir sonraki maçımız zor olacak. Bence bizim için her şey daha da hızlanmış olacak. Önemli olan grup maçlarını kazanmak ve geleceğe bakmak.

Lazio'ya karşı çok maç oynadım. Onlarla son karşılaştığımda iyi bir oyun çıkarmıştım. Bizim için kolay olmayacak, Lazio zorlu bir rakip. İyi bir oyun çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.