UEFA Avrupa Ligi G Grubu 6. maçında Leicester City, AEK'i sahasında 2-0 yendi ve lider olarak gruptan çıktı. Maçta Cengiz Ünder, Leicester formasıyla ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 6. maçında Leicester City, sahasında Yunanstan ekibi AEK'i konuk etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazanarak üç puanı aldı ve lider olarak gruptan çıkmayı başardı.

CENGİZ LEİCESTER FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Cengiz Ünder, ceza sahası önünde sert ve düzgün bir vole vuruşuyla harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Tam 2 dakika sonra 14'te Barnes skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda gruptan çıkma şansı olmayan AEK'in gardı iyice düşerken Leicester City oyunu istediği şekilde yönlendirmeyi başardı ve sahadan 2-0 üstünlükle ayrılmayı başardı.

GRUP LİDERİ LEİCESTER

Bu sonuçla Leicester City 13 puana yükseldi ve Braga'nın üzerinde grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. AEK ise 3 puanda kalarak grup sonunculuğuyla Avrupa macerasını noktaladı.

Öte yandan gruptaki bir diğer maçta Braga, sahasında Zorya'yı 2-0 yenerek 13 puanla averaj farkıyla ikinci sıradan gruptan çıktı.

YUSUF YAZICI'DAN ASİST

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maç haftasında Celtic ile Lille, Celtic Park'ta karşılaştı. Celtic maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Celtic'in golleri; 22. dakikada Jullien, 28. dakikada McGregor ve 75. dakikada Turnbull'dan geldi. Lille'nin golleri ise, 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Ikone ve 71. dakikada Timothy Weah'tan geldi.

Karşılaşmada Yusuf Yazıcı 90 dakika mücadele ederken, yedekler arasındaki Burak Yılmaz ise oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla birlikte Lille 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve lider Milan'ın ardından üst tura çıktı.