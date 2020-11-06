Cengiz Ünder yine asist yaptı

Cengiz Ünder yine asist yaptı

Cengiz Ünder, Leicester City'deki 6. maçında 3. asistini yaptı. Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ise CSKA Moskova filelerini havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk futbolcular şov yaptı...

Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı gecede, diğer temsilcilerimiz de haftayı güzel geçirdi.

Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, Braga'yı 4-0 yendikleri maçta asist yaptı.

Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

6. MAÇINDA 3. ASİSTİ

Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz ise 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı. Milli futbolcu böylece bu sezonki 6. maçında 3. asistini yapmış oldu.

ORKUN DA GOL ATTI

Öte yandan Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, CSKA Moskova'yla Hollanda'da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Feyenoord'da Türk futbolcu Orkun Kökçü, 71. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

YUSUF DEMİR DE AĞLARI HAVALANDIRDI

Bir diğer temsilcimiz Yusuf Demir de geceyi golle kapattı.

Rapid Wien forması giyen 2003 doğumlu Yusuf, Dundalk maçının 72. dakikasında oyuna dahil olup takımının 4. golünü kaydetti. Sahadan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Rapid Wien oldu.