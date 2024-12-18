Cercle Brugge Teknik Direktörü Ferdinand Feldhofer: İlk 8'de kalmak için kazanmalıyız

UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek Belçika ekibi Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer, ilk 8'de kalarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Ferdinand Feldhofer, Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından Edgaras Utkus ile katıldı.

"EN İYİ KADROMUZLA SAHADA OLACAĞIZ"

Konferans Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda galip gelmek istediklerini belirten Feldhofer, şu şekilde konuştu:

Göreve kısa bir süre önce geldim ama Cercle Brugge'ün maçlarını iyi analiz ettim. İyi bir takımımız var. İlk 8'de kalmak için yarın kazanmamız gerekiyor. Başakşehir de kazanmak zorunda ve buna göre bir oyun hazırlığı içindeyiz. En iyi kadromuzla sahada olacağız.