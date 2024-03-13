Charles Vanhoutte: Fenerbahçe’nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’in orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte, “Fenerbahçe’nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum” dedi.

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İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Belçika ekibinde Charles Vanhoutte, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Her zaman inancımız var"

Yarınki maçta ilgili konuşan Vanhoutte, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman inancımız var. Yarın sahaya çıkarak güzel bir performans orta koyarak güzel bir maç sergileyeceğimize inanıyoruz.

"Fenerbahçe’nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum"

İlk maçta Fenerbahçe’nin elde ettiği 3-0’lık galibiyetin hatırlatılması üzerine Belçikalı futbolcu, şu şekilde konuştu:

Detayların çok önemli olacağı maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum.

"Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe taraftarının deplasman tribünündeki atmosferi de sorulan Vanhoutte, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu atmosferiyle ilgili şunları söyledi:

Bir futbolcu için her zaman güzel bir duygu bu. Bizim takımımız bu tür taraftarlara alışık olduğumuzu düşünüyorum. Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)