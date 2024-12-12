Chelsea, Astana'ya üç attı

Haber Merkezi
UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Astana ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Chelsea, Almaty Ortalyk Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
CHELSEA, 3 GOLLE KAZANDI
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marc Guiu, 18. dakikada Aleksandr Marochkin (kendi kalesine) ve 39. dakikada Renato Veiga attı. Astana'nın tek golü 45. dakikada Marin Tomasov'dan geldi.
MAVİLER, TUR ATLADI
Bu sonucun ardından Chelsea, Konferans Ligi'nde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla üst turu garantiledi. Astana, 4 puanda kaldı.
Chelsea, Konferans Ligi'nin son haftasında sahasında Shamrock ile karşı karşıya gelecek. Astana, APOEL deplasmanına gidecek.
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