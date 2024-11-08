Chelsea gol oldu yağdı! Konferans Ligi'nde tarihi skor

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İngiliz devi Chelsea, ilk yarısını 6-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında da 2 gol bularak sahadan tam 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İŞTE GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, Adarabioyo, Guiu, Disasi, Joao Felix (2), Mudryk ve Nkunku (2) kaydetti.

Bu sonuçla Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapan Chelsea, Konferans Ligi tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

Ermenistan ekibi Noah FC, Konferans Ligi'nde 3 puan ile 28. sırada kaldı.